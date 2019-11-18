Москва, , 17:41 — REGNUM Передав Украине корабли, которые в 2018 году участвовали в провокации в Керченском проливе, Россия дала шанс президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить о том, что в отношениях Москвы и Киева наметились подвижки, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 18 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У этой истории есть как юридическая, так и политическая составляющая. Юридическая изложена в заявлении МИД РФ, которое объясняет, что те обстоятельства и претензии которые были год назад, остались, — сказал Строкань. — Но в то же время прошёл год. Изменился политический сезон. И он тянет за собой очень внушительный контекст. В контексте нового политического сезона Россия делает всё для того, чтобы груз прошлого остался в прошлом. Чтобы он не мешал двигаться к Нормандской встрече. Это жест доброй воли и в какой-то степени возможность подыграть Зеленскому, который может сказать, что в отношениях России и Украины что-то движется»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, МИД Украины заявил, что тщательная экспертиза ожидает корабли, которые возвращены Россией Украине, устроившей в ноябре прошлого года провокацию в Керченском проливе. Эта проверка должна установить, «в каком состоянии возвращены украинские корабли и были ли изъяты с них оборудование и документация».

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