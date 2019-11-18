Москва, 18 ноября 2019, 17:41 — REGNUM Передав Украине корабли, которые в 2018 году участвовали в провокации в Керченском проливе, Россия дала шанс президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить о том, что в отношениях Москвы и Киева наметились подвижки, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 18 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, МИД Украины заявил, что тщательная экспертиза ожидает корабли, которые возвращены Россией Украине, устроившей в ноябре прошлого года провокацию в Керченском проливе. Эта проверка должна установить, «в каком состоянии возвращены украинские корабли и были ли изъяты с них оборудование и документация».
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