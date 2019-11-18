Пекин, , 17:41 — REGNUM В столице КНР открылся очередной, одиннадцатый по счету, межпартийный диалог КНР — США, который проводится с 2010 года и включает представителей примерно 50 политических партий, аналитических центров и предприятий двух стран, сообщает 18 ноября Синьхуа.

Церемонию открытия диалога возглавил заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао, отметивший, что нормальное развитие китайско-американских отношений отвечает интересам как самих двух стран, так и всего человечества. Выступив за интеграцию вместо разрыва связей, представитель КПК призвал к более интенсивному и результативному обмену мнениями.

Представители американского партийного истеблишмента — Гэри Лок от Демократической и Альфонсо Джексон от Республиканской партии — высказались за определяющее значение двусторонних отношений в современном мире, предложив продвигать взаимовыгодное сотрудничество и урегулировать разногласия народов на общее благо.

Все участники диалога выразили надежду на прекращение двусторонних трений по торгово-экономическим вопросам как основы долгосрочного развития китайско-американских связей.