Аддис-Абеба, , 17:45 — REGNUM В канцелярии премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда заявили, что некоторые политические партии запрашивают финансовую и другую поддержку у партнеров и соответствующих органов, ложно утверждая, что работают в сотрудничестве с канцелярией премьер-министра и канцелярией первой леди. В связи с этим власти объявили войну такому ложному «кумовству». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

«Поэтому мы просим все заинтересованные стороны проявлять бдительность, когда к ним обращаются, проверяя, чтобы любые такие запросы о поддержке и заявления о партнерстве подкреплялись официальными письмами поддержки как из канцелярии премьер-министра, так и из канцелярии первой леди», — заявили в канцелярии премьер-министра.

«Претензии, которые не подкреплены подлинными подтверждающими документами, являются незаконными. Кроме того, мы просим заинтересованные стороны проверить обоснованность претензий, позвонив в соответствующие офисы. Обратите внимание, что любая деятельность, осуществляемая без документально подтвержденного разрешения, является незаконной», — заключили в канцелярии.