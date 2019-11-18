Тбилиси, , 17:30 — REGNUM 18 ноября лидер партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе находится на встрече с дипломатическим корпусом. Политик резко отрицательно прокомментировала действия власти.

«Я обращаюсь с вопросом к Бидзине Иванишвили: кто вам дает такие советы? То, что вы сегодня сделали — это политическое самоубийство», — сказала Бурджанадзе журналистам перед началом встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Тбилиси вновь начались акции протеста. Поводом стало непринятие депутатами парламента поправок в Конституцию Грузии о переходе от смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Протестующие требуют отставки кабинета министров и досрочных парламентских выборов.

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