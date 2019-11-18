Москва, , 17:28 — REGNUM В Челябинской области появится национальный парк «Зигальга». Соответствующее постановление 18 ноября подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Общая площадь парка составил 45 661,8 га. Он создаётся для сохранения уникальных природных комплексов в горах на Южном Урале. Новый парк появится в Катав-Ивановском районе в бассейнах рек Куткурка и Юрюзань. Их водоразделом является горный хребет Зигальга.

Нацпарк создан в рамах нацпроекта «Экология». Теперь появились правовые основания для того, чтобы обеспечить для объектов и природных комплексов, которые включены в границы парка, режим особой охраны.