Минск, , 17:27 — REGNUM Официальный Минск не выполнил рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые были даны по итогам предыдущей парламентской кампании в Белоруссии (2016 года). Об этом 18 ноября на пресс-конференции в Минске заявил глава делегации организации Дэвид Бленкатра.

По его словам, такой процесс, как парламентская кампания 2019 года, «лишает граждан возможности участия в демократическом процессе». По его мнению, Белоруссия сама должна принимать решения о реформировании своего выборного законодательства, являясь членом европейской семьи.

По фактам нынешней парламентской кампании в Белоруссии у ПАСЕ возникло «разочарование» итогами, отметил Бленкатра. Он выразил надежду на соблюдение Минском «международных избирательных стандартов».

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В свою очередь специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт констатировала, что при проведении парламентских выборов власти Белоруссии не выполнили рекомендации ОБСЕ. Она отметила, что на законодательном уровне изменения выборного законодательства «были начаты, но не реализованы на практике».

ОБСЕ в лице Седерфельт констатировала «дефицит прозрачности» во время парламентской кампании в Белоруссии, «серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов» и нарушения основополагающих гражданских свобод, закреплённых в белорусской Конституции.

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Перед журналистами также выступила глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер. По итогам наблюдения она сделала вывод, что был «недостаток транспарентности», а о беспристрастности избирательных комиссий и доверии к их работе со стороны граждан говорить трудно.

«Мы стали свидетелями ряда серьёзных ограничений основополагающих свобод, которые закреплены в национальном законодательстве. Речь идёт о тех, которые гарантируются Конституцией», — сказала глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ.

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