Тбилиси, , 17:19 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси, один из лидеров оппозиции Георгий Угулава заявил, что протестующие собираются продолжить пикетирование парламента Грузии. Об этом 18 ноября сообщает газета ВЗГЛЯД.

Оппозиционеры сообщили, что вернутся к парламенту, как только спецназ покинет территорию.

Напомним, в Тбилиси проходит масштабная акция протеста против провала парламентом Грузии избирательной реформы. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов по пропорциональной системе. Накануне протестующие повесили на всех входах в парламент большие замки.

Сегодня МВД Грузии несколько раз предупредил демонстрантов о том, что их действия являются противозаконными, после чего направил к парламенту отряды спецназа. Бойцы применили водомет, слезоточивый газ. В результате здание парламента удалось разблокировать.

Наиболее радикальные сторонники оппозиции кричат спецназовцам, чтобы те не разгоняли демонстрантов, а отправились воевать в Абхазию и Южную Осетию.

Спецназ все еще находится у здания парламента, они пытаются оттеснить митингующих с проезжей части.