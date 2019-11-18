Москва, , 17:17 — REGNUM Вернув Украине корабли, Россия продемонстрировала свою добрую волю и начала подготовку к встрече в Нормандском формате, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 18 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Этот акт доброй воли России надо рассматривать как подготовку к встрече в Нормандском формате. В своё время Порошенко пытался использовать эту провокацию с кораблями для того, чтобы ввести военное положение и сорвать выборы. Но не получилось. Первое, на кого надо подавать в суд, так это на Порошенко, так как это он отдавал приказ и устроил эту провокацию, чтобы остаться в президентском кресле», — сказал Кот.

Кроме того, он отметил, что предстоящую встречу в Нормандском формате необходимо рассматривать как готовность со стороны РФ, Германии и Франции привести Украину к миру, но единственная сила, которая не хочет идти к миру, — это Киев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия передала Украине три корабля, которые были задержаны после провокации в Керченском проливе в 2018 году.

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