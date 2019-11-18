Москва, 18 ноября 2019, 17:17 — REGNUM Вернув Украине корабли, Россия продемонстрировала свою добрую волю и начала подготовку к встрече в Нормандском формате, считает общественный деятель Юрий Кот (Украина). Об этом он заявил 18 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, он отметил, что предстоящую встречу в Нормандском формате необходимо рассматривать как готовность со стороны РФ, Германии и Франции привести Украину к миру, но единственная сила, которая не хочет идти к миру, — это Киев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия передала Украине три корабля, которые были задержаны после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
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