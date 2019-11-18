Москва, , 17:11 — REGNUM Законопроект о полномочиях регионов в сфере приема от физических лиц лома и отходов черных и цветных металлов внесло в Госдуму заксобрание Ивановской области, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Если проект закона найдет поддержку в Госдуме, каждый субъект РФ, пользуясь новым полномочием, установит перечень разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов черных металлов, исходя из конкретной ситуации с учетом местной специфики и будет осуществлять контроль за соблюдением установленных требований.

Авторы рассчитывают, что новый закон будет способствовать созданию условий для совершения преступлений в этой сфере.

Ситуация в регионах

Авторы законопроекта представили статистические данные, согласно которым наблюдается рост числа краж лома и отходов черных и цветных металлов. По данным МВД, с 2015 год по 2018 год число таких преступлений в ЦФО росло в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Ярославской областях.

В ряде регионов ЦФО речь идет о стабильно высоких показателях количества указанных преступлений — Белгородская, Воронежская, Курская области.

Для получения лома и отходов черных металлов поджигаются садовые домики, разбираются заборы, выносится все железо, в том числе весь садовый инвентарь, отмечают парламентарии. Происходят хищения из жилых домов деревень, где люди проживают сезонно или население которых малочисленно. В целях сдачи лома и отходов черных металлов регулярно происходят хищения крышек с канализационных колодцев, которые, оставаясь открытыми, создают реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, указали она. Впоследствии крышки разбиваются и сдаются. Разукомплектовывается оборудование, содержащее черные металлы. Причиняется материальный ущерб юридическим лицам, обеспокоены законодатели.