Симферополь, , 17:12 — REGNUM Российская Федераация проявила жест доброй воли, вернув Украине её корабли, которые были арестованы после провокации в Керченском проливе. Об этом на своей странице в Facebook 18 ноября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Керченский пролив © ИА REGNUM

«Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчь. Спустя год после завершения всех необходимых следственных действий, суда были переданы украинской стороне. Уголовное дело по данному инциденту продолжается.

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