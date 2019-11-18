Минск, , 17:06 — REGNUM Выборы депутатов нижней палаты белорусского парламента (Палаты представителей Национального собрания) не соответствовали нормам демократических выборов. Об этом говорится в опубликованном 18 ноября аналитическом отчёте гражданской кампании «Правозащитники за свободные выборы» — совместного проекта «Правозащитного центра «Весна» и «Белорусского Хельсинкского комитета».

По итогам мониторинга за досрочным голосованием (началось 12 ноября) «Правозащитники за свободные выборы» в своём аналитическом отчёте сделали следующие выводы:

— Официальная явка избирателей на досрочном голосовании составила 35,77%, что является наибольшей для проведения парламентских выборов 2008, 2012, 2016 гг.;

— наблюдение за досрочным голосованием проводилось 160 наблюдателями кампании «Правозащитники за свободные выборы» более чем на 94 УИК по всей территории страны;

— проведение досрочного голосования традиционно носило организованный характер. Администрации государственных предприятий и учреждений, а также вузов настойчиво предлагали избирателям принять участие в досрочном голосовании, вели учет проголосовавших и информировали о ходе досрочного голосования местные исполнительные органы власти;

— в ряде случаев организация участия избирателей в досрочном голосовании носила характер принуждения, под угрозой наступления для них негативных последствий за отказ от участия в досрочном голосовании. 30% наблюдателей отмечали, что фиксировали факт принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании (для сравнения в 2016 г. 18%);

— на 32 УИК, на которых наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» беспрерывно вели учет всех проголосовавших избирателей, наблюдалось превышение количества принявших участие в голосовании, указанной в протоколах УИК с данными наблюдателей;

— на некоторых УИК разница в данных комиссий и наблюдателей по явке избирателей на досрочном голосовании носила аномальный характер — в два, три, пять и даже в одиннадцать раз больше данных наблюдателей;

— все наблюдатели кампании были допущены для наблюдения за досрочным голосованием, однако некоторые из них сталкивались с препятствиями в осуществлении наблюдения: запретом осуществлять фото и видео съемку, в том числе с запретами фотофиксации официальных протоколов УИК о ежедневных итогах досрочного голосования, вынесением необоснованных предупреждений УИК и др. Зафиксированы факты лишения аккредитации и удаления с участков для голосования наблюдателей от оппозиционных политических партий;

— практика проведения досрочного голосования остается одной из системных проблем избирательного процесса и создает широкие возможности для использования административного ресурса и других манипуляций. В связи с этим рекомендации БДИПЧ ОБСЕ в части изменений процедур досрочного голосования остаются актуальными.

Напомним, основной день голосования за кандидатов в депутаты ПП НС состоялся 17 ноября. В этот день «Правозащитники за свободные выборы» также зафиксировали многочисленные нарушения выборного законодательства.

ОБСЕ заявила о непризнании парламентских выборов в Белоруссии демократическими. Наблюдатели от СНГ и ШОС выразили противоположную оценку.