Москва, , 17:02 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа. Кроме того, Газпром направил «Нафтогазу» предложение заключить новый договор по транзиту газа на год с учетом прогнозного спроса в странах Евросоюза.

Москва ставит жесткие условия продления или заключения договора о транзите.

Первое — это отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Второе — отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на Газпром штрафов за «нарушение экономической конкуренции».

И, наконец, третье — это отзыв ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против российского Газпрома.

Также российская сторона ждет решения Киева относительно прямых закупок российского газа в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Сейчас идут активные трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии относительно возможности продления или заключения нового контракта. Пока эти переговоры не дали никаких результатов.