Аддис-Абеба, , 18:12 — REGNUM По данным Национального избирательного совета Эфиопии (НИС), более 2,3 миллиона местных избирателей зарегистрировались для участия в референдуме, на котором решится судьба автономного статуса эфиопского региона Сидамо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Председатель НИС Эфиопии Быртукан Мидекса сообщила о такой высокой явке на пресс-конференции, которую она провела для представителей СМИ после окончания процесса регистрации избирателей.

По ее словам, процесс регистрации прошел мирно, крайне позитивно и успешно благодаря совместным усилиям местных сил безопасности, федеральной полиции и национальной армии.

По словам Быртукан, на 1692 избирательных участках, расположенных в зоне Сидамо, было размещено более 6000 сотрудников избирательных комиссий.

Напомним, что референдум о статусе региона Сидамо в Эфиопии состоится в 20 ноября 2019 года.