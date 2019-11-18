Аддис-Абеба, , 17:30 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел экстренное совещание с членами совета директоров и ректорами университетов Эфиопии, а также с заинтересованными сторонами с целью обсуждения текущего положения дел в университетах страны. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем выступлении на мероприятии, организованном Министерством науки и высшего образования Эфиопии, он заявил, что правительство закроет университеты в нестабильных регионах, если их руководство на всех уровнях и местные сообщества не смогут обеспечить стабильность в институтах.

Премьер-министр добавил, что в отношении студентов, ответственных за разжигание конфликтов в вузах, будут приняты жесткие правовые меры.

Ранее министерство науки и высшего образования Эфиопии заявило, что оно работает над тем, чтобы привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в подстрекательстве к насилию в университетах на западе и севере Эфиопии.