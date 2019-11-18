Киев, , 16:33 — REGNUM По инициативе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины сегодня, 18 ноября, создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главой этого объединения избран народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мирная Украина сегодня — задача номер один. Без ее решения, без прекращения боевых действий дальнейшее развитие страны невозможно», — говорится в заявлении о создании объединения.

Соответственно, межфракционное объединение ставит своей целью обеспечение «межпарламентского диалога для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира».

Подчеркивается, что главной площадкой по реализации Минских соглашений, сохранению суверенитета и территориальной целостности страны, прекращению вооруженного противостояния в Донбассе является «нормандский формат» с участием Украины, России, Германии и Франции.

»…Действенным механизмом достижения мира в Украине может и должен быть прежде всего межпарламентский диалог, который ведется в соответствии с утвержденными Минскими соглашениями, предусматривающими принятие ряда законодательных актов Верховной Радой Украины. Ведь согласно достигнутым в Минске договоренностям Украина взяла на себя обязательства относительно проведения конституционной реформы, которая предусматривает ключевым элементом децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отмечается в заявлении.

«Именно парламентарии как выразители воли народа способны услышать друг друга и достичь конкретных и приемлемых результатов в самых сложных вопросах, в частности законодательного характера», — убеждены в объединении.

ИА REGNUM напоминает, что 29 января 2019 года на всеукраинском чрезвычайном съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь» председателем политсовета партии Виктором Медведчуком был обнародован План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, фундаментом которого являются Минские соглашения, утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года.

В июле 2019 года мирный план был презентован «Оппозиционной платформой — За жизнь» в Европарламенте, где получил позитивную оценку. В ходе дискуссии отмечалось, что только неукоснительное следование Минским соглашениям и прямые переговоры Киева с Москвой, Донецком и Луганском обеспечат мир на Украине.

Сегодня, 18 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что проведение саммита в «нормандском формате» запланировано на 9 декабря в Париже.