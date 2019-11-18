Киев, , 16:43 — REGNUM Очевидно, что сам факт подготовки уголовного «подозрения» для бывшего президента Порошенко осложнит отношения Киева с Западом, заявила сегодня, 18 ноября, украинский политический эксперт Олеся Яхно.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко. Речь идет о расследовании уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 г.

«Все заоблачные обещания, которые раздавал Зеленский в период избирательной кампании — нереалистичны. Социально-экономическая ситуация может не то, что не улучшиться, а вообще ухудшиться. А завершение войны быстро возможно только как капитуляция. В этом смысле власть, очевидно, будет делать ставку на пиар-процессы», — комментирует Яхно.

По ее оценке, происходящее в отношении Порошенко будет в радость только «пророссийски ориентированным «товарищам».

Отметим, что западные партнеры Украины пока не комментировали информацию о возможном уголовном преследовании бывшего президента страны.