Липецк, , 16:29 — REGNUM Представители управления экономики администрации Липецкой области и Елецкого муниципального района приняли участие в XVIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий» состоялся в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

На форум собираются представители Федерального Собрания РФ, федеральных министерств и ведомств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, а также бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, иностранных государств, средств массовой информации. В 2019 году в 45 мероприятиях форума приняли участие свыше 1,5 тыс. человек из 68 российских регионов, а также более ста иностранных экспертов из 30 стран. Они обсуждали ключевые проблемы в реализации национальных проектов и роль регионов в этом процессе, а также возможность совершенствования системы управления нацпроектами.

В ходе круглых столов были представлены лучшие практики регионов по разработке и реализации стратегий, приоритетных направлений и программ развития. Липецкая область — лидер по охвату стратегическим планированием сельских поселений. По данным государственной информационной системы «Управление», подавляющее большинство сёл-стратегов (84,2%) сосредоточено в трех субъектах РФ: Липецкой (42,6%), Иркутской (29,5%) и Воронежской (12,1%) областях.

Также на форуме подвели итоги VI Конкурса муниципальных стратегий. В номинациях «Стратегия муниципального района» и «Стратегия сельского поселения» за звание победителя боролись по три муниципальных образования, определенные по итогам заочного полуфинала. Команда Липецкой области оказалась в числе финалистов и по результатам голосования жюри заняла второе и третье места со стратегиями развития Казацкого сельского поселения и Елецкого муниципального района.

«Ежегодный форум стратегов в Санкт-Петербурге стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации», — отметил глава Липецкой область Игорь Артамонов.