Архангельск, , 16:22 — REGNUM Новый оператор по обращению с отходами в Архангельской области — ООО «ЭкоИнтегратор» — объявил электронные аукционы на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлеспроме.

Аукционы объявлены по пяти лотам. Заявки будут приниматься до 2 декабря 2019 года.

Напомним, отсутствие конкурных процедур по определению перевозчиков вызывало беспокойство в Минприроды РФ — по этой причине регион попал в список субъектов, где могут быть сорваны сроки перехода на новую систему обращения с отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, «ЭкоИнтегратор» — уже второй «мусорный» оператор Архангельской области. Первый конкурс на роль оператора выиграла компания «Экоцентр», но после череды мусорных скандалов расторгла договор с областью.