Ульяновск, , 16:13 — REGNUM В Ульяновской области планируют внести очередные изменения в закон о государственных должностях региона. Планируется установить систему мер дисциплинарных взысканий для высокопоставленных чиновников. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в законодательное собрание региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Законопроект разработало управление по вопросам государственной службы и кадров администрации губернатора Ульяновской области. Планируется скорректировать закон «О государственных должностях Ульяновской области» в части установления системы мер дисциплинарных взысканий для лиц, замещающих отдельные государственные должности, а также порядок применения взысканий и их снятия.

«За совершение дисциплинарного проступка предлагается применять следующие взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, а также освобождение от должности по соответствующему основанию», — говорится, в частности, в документе.

Под действие закона в случае его принятия подпадут премьер-министр, вице-губернаторы и вице-премьеры, министры.

Отмечается, что члены правительства могут лишиться своих постов «только в случаях неоднократного неисполнения должностных обязанностей, однократного грубого, включая прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, совершение хищения».

Согласно проекту, решение о применении дисциплинарных взысканий будет принимать губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в законодательное собрание Ульяновской области был внесён законопроект, предполагающий введение взыскания в отношении членов регионального правительства за коррупционные правонарушения.