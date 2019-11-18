Бишкек, , 16:09 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал соглашение о финансировании между республикой и международной ассоциацией по программе улучшения путей сообщения в Туркестане (ПУРПС-3), сообщили 18 ноября в пресс-службе главы государства.

Сооронбай Жээнбеков President.kg

Отмечается, что соглашение касается третьей фазы ПУРПС. Программа включает реконструкцию участка дороги Тюп — КПП «Каркыра», а также прилегающей дороги протяжённостью 15 км, которая ведет в туристический лагерь «Каркыра».

Проект оценивается в $55 млн. В рамках программы планируется также закупить дорожно-эксплуатационное оборудование, укрепить потенциал Киргизского авиационного института им. И. Абдраимова, а также повысить потенциал агентства гражданской авиации в области надзора.

Отметим, соглашение о финансировании в рамках проекта ПУРПС-3 было подписано 3 июля 2019 года в Бишкеке. Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) республики одобрили соответствующий законопроект 31 октября 2019 года.

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