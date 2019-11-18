Прямая трансляция из Тбилиси, где спецназ начал разгон демонстрации в Грузии. На кадрах видно, что против митингующих используются водомёты.
СРОЧНО: спецназ Грузии начал разгон демонстрантов у стен парламента в Тбилиси.
Спецназ фактически взял в кольцо территорию, прилегающую к парламенту. Часть спускается к парламенту сверху, вторая часть на Руставели, в пяти минутах ходьбы от парламента возле оперного театра. Предположительно, участников акции будут выдавливать на площадь Свободы. Об этом сообщает Sputnik.
На проспекте Руставели в Тбилиси, где проходит акция протеста оппозиции, появились новые силы полиции, подразделения спецназа и спецсредства, обычно применяемые для разгона митингов, — водометы и пожарные машины.
Ранее МВД Грузии призвало протестующих к соблюдению Конституции страны.