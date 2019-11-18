Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября 2019 года, после того, как парламент не поддержал проект поправок в Конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной избирательной системе. Проект закона был поддержан 101 депутат из участвовавших в заседании 141 парламентариев, но для утверждения конституционных изменений этого количества оказалось недостаточно. Поправки в Конституцию принимаются ¾ голосов депутатов.

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