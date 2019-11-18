Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Текст поздравления Латвии со 101-й годовщиной независимости от имени правительства Соединённых Штатов, подписанный госсекретарём Майком Помпео, размещён на интернет-странице посольства США в Латвии.

В тексте Помпео отмечается, что сегодня Латвия является «процветающей демократией и олицетворением силы атлантического сообщества».

По его мнению, за последние 30 лет США и Латвия стали сильнее и, что он рад вступлению страны в НАТО 15 лет назад.

Как передавало ИА REGNUM, 18 ноября в Латвии отмечается 101-я годовщина независимости.

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