Тбилиси, , 18:07 — REGNUM В парламенте Грузии готовятся к проведению заседания бюро. Об этом 18 ноября сообщает сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Точное время проведения бюро парламента пока неизвестно. По информации пресс-службы парламента, заседание начнется сразу же, как соберутся депутаты.

В пресс-службе также заявили, что сегодняшнее заседание не будет освещаться журналистами и будет транслироваться на веб-странице парламента и на втором канале Общественного телевидения Грузии. Ожидается, что на бюро будут сделаны заявления на заседании, после чего законодатели ответят на вопросы журналистов уже в центральном офисе «Грузинской мечты».

Входы в парламент Грузии в настоящее время свободны. Спецназ вывел с территории парламента участников акции, которые пикетировали входы в парламент.