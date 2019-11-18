18 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Марат Крайнов, , 15:58 — REGNUM Новости о готовящемся принятии закона «о предустановках ПО» не на шутку задели иностранных игроков рынка приложений для мобильных устройств. Заголовки типа: «Apple уйдет из России», должны были, по их мнению. зарубить на корню идею отечественных законодателей. Тем не менее, никакой массовой истерии не возникло, так как плюсы от новой инициативы очевидны даже ярым критикам.

Прерванный полёт «стрекозы»: как Запад и Восток борются с IT-монополизмом Kv.by

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон предписывает необходимость установки российских программ на мобильные устройства, где по умолчанию уже стоят зарубежные программы. При этом никакой «обязаловки» не предполагается: если компания не захочет устанавливать российские приложения, ей просто нужно будет удалить и все другие функционально аналогичные программы из пакета предустановки, а если заводская предустановка невозможна технологически — выходом может стать загрузка российского пакета приложений при первом включении устройства. Ведь возможности должны быть едиными для всех.

Создание конкурентной среды — важнейшая роль современного государства. Если какие-то компании получили монополию на мировом рынке, страны просто обязаны защищать местный бизнес. Не абы как, конечно, а по правилам, антимонопольное законодательство для этого и существует. Ничего принципиально нового в этом плане не происходит. В России ФАС еще в 2015 году приняла решение о том, что компания Google нарушает правила конкуренции. Яндекс тогда жаловался, что владелец Android заставляет предустанавливать свой браузер на телефоны с указанной ОС. И тогда от нечестной практики Google пришлось отказаться.

И конечно, Россия — далеко не первая страна, стремящаяся создать равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных сервисов. Уже несколько лет этот вопрос волнует антимонопольщиков из Европы. У них расследование в отношении Google ведется аж с 2013 года! Правда, решение приняли лишь недавно: в 2018 взыскали с Google 5 млрд долларов за «злоупотребление лидирующим положением Android на рынке мобильных ОС».

Список обвинений еврокомиссаров в отношении ИТ-гиганта солидный. Вот лишь несколько из них:

— корпорация требовала предустановки приложения Google Search и браузера (Chrome), угрожая не дать лицензию магазина приложений Google (Play Store);

— давала откаты крупным производителям смартфонов и операторам мобильной связи, чтобы они предустанавливали приложение «Поиск Google» на свои устройства;

— не позволяла производителям, желающим предустановить приложения Google, продавать устройства на альтернативных версиях Android, не одобренных Google.

На фоне успехов европейских коллег зашевелились и американцы. В сентябре этого года Конгресс взялся за Apple. Всем известна жесткая политика компании в отношении стороннего софта. Но невозможность выбрать предустановленные приложения вызвала серьезные вопросы у антимонопольного комитета. Члены Конгресса официально потребовали от Apple дать возможность выбора предустановленных приложений от сторонних разработчиков. И такие проблемы возникают в США — «оплоте свободной конкуренции»!

Технологические гиганты просто-напросто ищут любые пути «зацементировать» свое лидирующее положение. Хотя аналоги их решений есть и у нас в стране, и в Европе, и в США, и работают они зачастую не хуже, а то и лучше. Но приструнить корпорации, заставить их играть по общим правилам не так просто, ведь даже гигантские штрафы — лишь мизер по сравнению с теми выгодами, которые получают монополисты.

Но в страхе потерять целые рынки, компании принимают любые правила регулирования. Пример тому — Китай. Пекин предъявляет особые требования иностранным ИТ-компаниям, на которые те без лишних вопросов соглашаются, а при любом нарушении — уходят с рынка. Тот же Google, изначально принявший жесткие правила китайской цензуры, в один момент решил взбунтоваться. В 2010 г. Google перестал цензурировать свои результаты поиска по всему Китаю, за что был оперативно и окончательно заблокирован. Но рынок с миллиардным населением не давал покоя, и компания искала любые способы пролезть в тепленькое местечко. Итогом стал секретный проект поисковика Dragonfly, который инженеры Google разрабатывали уже по китайским правилам. На этот раз не поняли свои: западные СМИ обвинили Google в двуличии, и проект пришлось остановить.

Пока одни корпорации привыкли устанавливать свои правила, другие стараются соблюдать законы. Все логично идет к тому, что первых вскоре не останется: регулирование становится все более строгим по всему миру. Но правила нужны не чиновникам: они нужны рынку для поддержания равных условий конкуренции. Вот и российский закон о предустановленном ПО позволит поддержать отечественных разработчиков, устанавливая единые для всех правила на цифровом рынке.