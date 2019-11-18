Москва, , 15:57 — REGNUM Чрезвычайным и полномочным послом России в Словении назначен Тимур Эйвазов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 18 ноября на официальном портале правовой информации.

«Назначить Эйвазова Тимура Рафаиловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Словении», — говорится в тексте документа.

Ранее Эйвазов занимал должность советника-посланника посольства РФ во Франции.

Прежним послом РФ в Словении был Доку Завгаев. Он освобожден от этой должности другим указом Путина от 18 ноября.