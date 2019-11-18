Москва, , 15:53 — REGNUM Состоявшиеся парламентские выборы в Белоруссии «прошли на высоком организационном уровне и продемонстрировали социальную стабильность в дружественной нам стране». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Мы как парламентарии приложим усилия для укрепления межпарламентского взаимодействия с новым составом парламента Белоруссии в интересах граждан наших стран», — сказал также парламентарий.

Мы умеем вести содержательный диалог с белорусскими партнерами, решать любые вопросы на равноправной основе и всегда сможем найти решения, которые будут учитывать наши взаимные интересы, отметил Железняк.

«Нас многое сближает, но главная общность в политике двух государств — социальная ориентированность, расширение возможностей для максимальной самореализации граждан наших стран», — указал он.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. Об этом сообщила глава наблюдательской миссии ОБСЕ Маргарета Седерфельт.