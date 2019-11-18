Варшава, 18 ноября 2019, 15:53 — REGNUM 18 ноября были опубликованы результаты опроса, проведённого исследовательским агентством SW Research по заказу польской газеты Rzeczpospolita.
Респондентам был задан вопрос об их оценке президентства Анджея Дуды. Положительную оценку поставили 42,2% опрошенных, негативную — 34,9%. 22,9% затруднились дать оценку.
Выборы президента Польши пройдут в 2020 г. Нынешний президент Анджей Дуда ещё не объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру, однако он заявил, что «ещё слишком молод, чтобы уходить на пенсию».