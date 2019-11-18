Москва, , 15:47 — REGNUM Для Великобритании санкции, введённые в отношении России, это второстепенный вопрос, уверен профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

«Для Германии это важный вопрос, так как велик объём взаимной торговли. А для Великобритании это малозначимая проблема, потому что прямой взаимной торговли мало, а то, что есть, сохраняется на прежнем уровне, — сказал эксперт. — Великобритания с удовольствием получает деньги российских олигархов на своём рынке недвижимости».

Что касается лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, которому предсказывают пост следующего премьер-министра Великобритании, то он, как полагает Кагарлицкий, вряд ли будет резко и масштабно облегчать санкционный режим в отношении России, так как его постоянно обвиняют в том, что он относится к России слишком терпимо. Однако, по мнению эксперта, если Корбин станет главой британского правительства, то санкции начнут постепенно смягчать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев призвал российский бизнес быть готовым к тому, что вслед за выходом Великобритании из ЕС наступит ужесточение британских санкций в отношении РФ.

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