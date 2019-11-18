Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии откликнулось специальным заявлениям на продолжающуюся у здания парламента акцию протеста и призвало митингующих к соблюдению Конституции и прекращению блокирования законодательного органа.

Как заявила заместитель министра внутренних дел Нино Цациашвили, мирная акция протеста, которая проходила у здания парламента, позднее приобрела противозаконный характер.

«В частности, представители политических партий и организаторы акций блокировали все входы в здание законодательного органа. Вместе с тем, политические лидеры открыто призывали участников акции к срыву работы парламента. Несмотря на множество обращений и предупреждений министерства внутренних дел, свобода выражения мнения и собраний выходит за установленные законом рамки. Мы все видели кадры, в которых явно видно нарушение статьи 9-ой закона Грузии «О собраниях и манифестациях», который запрещает блокирование входов в законодательный орган и препятствование его работе», — заявила замминистра.

По ее словам, полиция обязана защищать как право граждан на мирные собрания, так и обеспечивать беспрепятственную работу высшего законодательного органа. Исходя из этого, МВД призывает собравшихся на проспекте Руставели к соблюдению Конституции и выражению протеста в установленных законом рамках.

Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной избирательной системе. Законопроект поддержал 101 депутат из участвовавших в заседании 141 депутатов, но для утверждения конституционных изменений этого количества оказалось недостаточно. Поправки в Конституцию принимаются ¾ голосов депутатов.

Оппозиция разбила палатки на проспекте Руставели, перекрыла движение по главной улице столицы и заблокировала все входы в парламент, навесив на двери и ворота висячие замки. Из-за блокирования парламента депутаты сегодня не смогли попасть в законодательный орган и провести заседание комитета и бюро парламента.