Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 18 ноября, отправился с визитом на Украину, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержать его «на фоне агрессии России», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Посетить Украину Пранцкетиса пригласил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Мы поддерживаем Украину на фоне агрессии России. Мы видим решительность новых властей в проведении системных реформ. Важно, чтобы была обеспечена их устойчивость и невозвратимость, особенно в таких областях, как коррупция и верховенство права», — цитирует слова Пранцкетиса его пресс-служба.

В поездке на Украину главу литовского парламента сопровождает глава парламентского комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис, глава парламентской ассамблеи Литвы и Украины Йонас Ярутис и консерватор Эмануэлис Зингерис. Кроме Зеленского и Разумкова литовская делегация встретится с премьером Украины Алексеем Гончаруком.