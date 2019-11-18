Вильнюс, 18 ноября 2019, 15:44 — REGNUM Председатель парламента Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 18 ноября, отправился с визитом на Украину, где намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержать его «на фоне агрессии России», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Посетить Украину Пранцкетиса пригласил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
В поездке на Украину главу литовского парламента сопровождает глава парламентского комитета по иностранным делам Юозас Бернатонис, глава парламентской ассамблеи Литвы и Украины Йонас Ярутис и консерватор Эмануэлис Зингерис. Кроме Зеленского и Разумкова литовская делегация встретится с премьером Украины Алексеем Гончаруком.