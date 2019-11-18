Душанбе, , 15:43 — REGNUM На долю России приходится 28,8% всей оказанной Таджикистану гуманитарной помощи. На втором месте с небольшим отрывом находится Китай (25,2%), тройку основных доноров замыкает Узбекистан — 10,3%.

Всего, по данным таджикистанской госстатистики, за прошедшие десять месяцев 2019 года Таджикистану было оказано гуманитарной помощи на сумму 44,2 млн долл. В реальном выражении эта помощь составила 114,2 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Как правило, в страну в качестве безвозмездной помощи поставляется мука, растительное масло, медикаменты и лекарственные средства.

В оказании гумпомощи Таджикистану за отчётный период принимали участие 54 страны ближнего и дальнего зарубежья.