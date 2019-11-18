18 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Авигдор Эскин, , 15:43 — REGNUM ИА REGNUM: Вчера в Тбилиси прошла двадцатитысячная демонстрация против провала правящей коалицией закона по изменению системы выборов. Ваше движение было важнейшей движущей силой в этой акции протеста. Мы обратили внимание на то, что на этот раз не была ни одного антироссийского лозунга. Что — то изменилось в Грузии?

Грузия

Вчера состоялась манифестация всех политических сил Грузии. Причем наши требования поддерживают многие избиратели и даже депутаты от правящей «Грузинской мечты». Неспроста двенадцать депутатов парламента от правящей партии вышли из нее в знак протеста.

В демонстрации вчера приняли участие люди самых разных взглядов. Нам удалось не только сохранить порядок, но и соблюсти правила цивилизованного волеизъявления.

В отличие от протестов в июне, на этот раз не было ни одного антироссийского лозунга. Мы приложили все усилия к этому и встретили понимание.

Страна находится в глубочайшем кризисе. Власть Иванишвили подходит к концу. Сейчас самое время посмотреть в завтрашний день.

ИА REGNUM: В парламенте Грузия был провален законопроект о переходе на пропорциональную партийную систему выборов. На сегодняшний день сто пятьдесят депутатов избираются наполовину, приблизительно, посредством голосования за партийные списки и наполовину — прямым голосованием на местах (мажоритарная система). Попытка утверждения перехода на единую пропорциональную систему партийных списков с нулевым электоральным барьером провалилась. Почему это так важно для Грузии?

Да, электоральная реформа была провалена в минувший четверг в парламенте. Таким образом, Бидзина Иванишвили нарушил данное им летом обещание, которое встретили с надеждой и радостью как граждане Грузии, так и наши политические партии и международные партнеры. И это невзирая на обещания и договоренности, а также — вопреки всем правилам этикета и сохранения репутации.

А произошло, видимо, вот что. Бидзина Иванишвили увидел, что позиции его партии, «Грузинской мечты», становятся хилыми. В такой ситуации честные выборы по пропорциональной системе могли быть опасны для него. И решили сохранить нынешнюю систему, чтобы подкупить кандидатов, идущих по мажоритарным округам. Снова — административный ресурс и снова подкуп. Так они надеятся удержать власть.

Но это их роковая ошибка. Она дорого обойдется не только им, но и Грузии как государству.

ИА REGNUM: Почему это голосование уже сейчас объявлено историческим и судьбоносным?

Попытки перейти на единую пропорциональную систему выборов предпринимаются уже много лет. Они начались вскоре после обретения Грузией независимости и принятия нынешней смешанной системы. На сегодняшний день появился шанс на реформу и проведение законных и справедливых выборов. Это давало шанс Иванишвили внести свою лепту в демократизацию Грузии. Он имел возможность лишить своих оппонентов многих аргументов против него. Но, к сожалению, он провалил свой же исторический шанс.

ИА REGNUM: Можем ли мы сказать без тени сомнений, что олигарх Бидзина Иванишвили нарушил своё обещание провести электоральную реформу?

Если исходить из здравого смысла, то можно вполне предположить, что Иванишвили просто потерял контроль над ситуацией. Если мыслить логически, то трудно допустить, что Иванишвили срубил сук на котором сидел сам со своей партией.

Однако факты говорят о другом. Мы проанализировали список депутатов, которые воздержались или проголосовали против. Это верные кадры Иванишвили. Они не посмели бы так голосовать без его молчаливого одобрения, как минимум.

Иванишвили взял на себя ношу единоличного правителя. А раз так, то вся ответственность за произошедшее ложится на него.

ИА REGNUM: Общественные выступления в связи с провалом реформы продолжаются. Нет ли опасности, что грузинская политика выплеснется из парламента на улицу?

Да, такая угроза реально существует.

Мы сделали все для того, чтобы этого не произошло. Сразу после постыдного голосования состоялось собрание, в котором участвовали представители практически всех политических партий страны. Там были люди с разными взглядами, многие из которых преодолели личную неприязнь друг другу, участвуя вместе в таком заседании. Всех их заботит судьба Грузии и все они готовы вести политическую борьбу только цивилизованными методами.

Вместе с тем, сейчас Иванишвили должен понести общественное и политическое наказание за свои действия. Нельзя позволить ему превратить Грузию в феодальное государство.

Тем не менее, я очень обеспокоена тем, куда пойдут уличные протесты. Такого рода события могут вылиться в нечто стихийное и опасное.

Понятно, что Иванишвили заканчивает свою политическую карьеру и не лучшим образом. Я предсказывала это. Ему стоит подумать сейчас, как избежать того, что ситуация обернется совсем плохо и для него и заодно — для нашей страны.

ИА REGNUM: Какими политическими соображениями руководствовался Бидзина Иванишвили, принимая решение о потоплении электоральной реформы?

Мне очень трудно понять человека, который так грубо нарушает свои обещания. Даже если мы не мыслим категориями политической ответственности, а говорим только о человеческой стороне, то это недопустимо и невыносимо. Я всегда сдерживала данное слово, даже если это касалось тех людей, которые становились моими политическими оппонентами.

В политике слово особенно важно. Умение держать слово — это и есть договороспособность.

Я не берусь судить сейчас, насколько искренним был Иванишвили, когда давал обещание провести реформу. Причем, накануне голосования он все еще говорил о необходимости изменений в электоральной системе.

Мы судим о политике по его делам. Провал электоральной реформы — это конец политической карьеры Бидзины Иванишвили.

ИА REGNUM: Июньское обещание Иванишвили провести реформу было встречено очень приветственно в Европарламенте. Не теряет ли Грузия друзей при нынешнем ходе событий?

В ходе последних дней я беседовала с послом Франции и с другими послами европейских стран. Никто изначально не допускал и мысли, что законопроект будет провален. Все были доброжелательно настроены и желали Грузии успешного продвижения в демократизации ее политической системы.

Проект реформы приветствовали все наши основные партнеры. Это касается не только Америки, но и госпожи Могерини и других видных деятелей Европарламента.

Конечно, это голосование будет ударом по престижу Грузии. Оно также скажется на отношении к Иванишвили, несомненно.

ИА REGNUM: Россия никак не вмешивалась в эти внутриполитические процессы в Грузии. Тем не менее, как может отразиться нынешний политический кризис на грузино-российских отношениях?

Мы наблюдали в Грузии такое явление, как попытку возложить на Россию вину за то, к чему она не имела никакого отношения. Давайте вспомним июньские событие. Неуместное решение нашей власти, когда в кресло спикера усадили российского депутата Гаврилова, было использовано определенными политическими силами для антироссийской истерии. При том, что Россия была в данном случае совсем не при чем.

Такая опасность существует и сейчас. Среди протестующих были слышны изначально разговоры о том, что Иванишвили выполняет «российский заказ», срывая реформу. Но нам удалось остановить все это.

Я делаю все со своей стороны, чтобы воспрепятствовать распространению таких настроений. Мы знаем, что в данном случае нет никакого российского интереса и нет «руки Москвы».

Если начать искать во всем «руку Кремля», то кто-то может начать искать и «руку Вашингтона». Оставившие «Грузинскую мечту» ее видные депутаты во главе с первым вице-спикером парламента Тамар Чугошвили относятся к прозападному крылу. Но все это сбивает нас с главной темы.

Мы имеем дело с провальной политикой Иванишвили. В данной ситуации это внутренняя политика Грузии, а не поле борьбы Москвы и Вашингтона. Сделал ли Иванишвили все это преднамеренно или потерял контроль над ситуацией, это уже не столь важно сейчас.

Грузия вошла в глубочайший политический кризис. И нам надлежит вывести страну из этого тяжелого состояния.