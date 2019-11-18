Дубай, ОАЭ, , 15:50 — REGNUM Власти США могут наложить на Египет санкции, если эта страна приобретёт у России истребители Су-35. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает 18 ноября агентство Reuters.

Во время авиасалона в Дубае Купер заявил, что Египет может лишиться возможности получать американское оборудование. Госдепартамент США предупредил египетскую сторону о возможных рисках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Египту введением санкций, если Каир не откажется от намерения купить у России истребители Су-35 на сумму $2 млрд. О письме Помпео египетским властям написало издание The Wall Street Journal.

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