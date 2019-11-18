Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Активисты и сторонники оппозиции, которые уже несколько дней проводят акции протеста у здания парламента Грузии, фактически сорвали запланированные на сегодня в законодательном органе заседания и мероприятия.

После полудня 18 ноября к зданию главного законодательного органа страны явились лишь несколько депутатов парламентского большинства. Они намеревались войти в здание, чтобы принять участие в заседании бюро, которое было запланировано на 15:00 часов по местному времени. Но из-за того, что оппозиция пикетировала и перекрыла все входы в парламент, попасть туда депутаты не смогли. В сопровождении полиции они были выведены с территории, прилегающей к законодательному органу.

Ранее, на 12:00 часов было запланировано заседание парламентского комитета по вопросам региональной политики и самоуправления, которое из-за акции протеста оппозиции также не состоялось.

Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября, после того, как парламент провалил проект поправок в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной избирательной системе. Законопроект поддержал 101 депутат из участвовавших в заседании 141 депутатов, но для утверждения конституционных изменений этого количества оказалось недостаточно. Поправки в Конституцию принимаются ¾ голосов депутатов.

Оппозиция разбила палатки на проспекте Руставели, перекрыла движение по главной улице столицы и заблокировала все входы в парламент, навесив на двери и ворота висячие замки.