Вильнюс, 18 ноября 2019, 15:32 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 18 ноября, отправил на имя президента Латвии Эгила Левитса поздравительное извещение в связи с празднованием в Латвии независимости от 1918 года, где выразил надежду на «укрепление тесного диалога» двух стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Литва и Латвия остро конкурируют из-за транзита белорусских грузов, до сих пор не утвердили линию морской границы из-за возможных залежей нефти, спорят вокруг многомиллиардного проекта ЕС по строительству скоростной железной дороги Rail Baltic, Латвия не поддерживает Литву в вопросе бойкота электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС, и в ряде других вопросов.