Вильнюс, , 15:32 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 18 ноября, отправил на имя президента Латвии Эгила Левитса поздравительное извещение в связи с празднованием в Латвии независимости от 1918 года, где выразил надежду на «укрепление тесного диалога» двух стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Литва и Латвия остро конкурируют из-за транзита белорусских грузов, до сих пор не утвердили линию морской границы из-за возможных залежей нефти, спорят вокруг многомиллиардного проекта ЕС по строительству скоростной железной дороги Rail Baltic, Латвия не поддерживает Литву в вопросе бойкота электроэнергии со строящейся Белорусской АЭС, и в ряде других вопросов.

«Не сомневаюсь, что на основании общих усилий дружба литовцев и латышей будет только укрепляться и откроет пути для новых инициатив в областях культуры, искусства, науки и бизнеса», — в поздравлении написал Науседа.