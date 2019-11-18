Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Полиция Грузии несколько раз сделала предупреждения участникам акции протеста о недопустимости блокирования входов в здание парламента Грузии. Теперь правоохранители начали разбирать палатки митингующих, передает Sputnik.

МВД Грузии предупреждало митингующих о недопустимости пикетирования здания парламента, призывало не нарушать закон. Министерство предупредило, что в противном случае будут приняты необходимые меры.

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Затем МВД направило к парламенту отряды специального назначения.

Напомним, вечером 17 ноября протестующие в Тбилиси устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе. По примерным подсчетам в акциях протеста приняли участие около семи тысяч человек.

Утром участники акции не впустили в парламент троих депутатов большинства, которые предприняли попытку попасть в здание.

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