Киев, , 15:31 — REGNUM Для уголовного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко выбрали дело, которое точно развалится в суде, заявил сегодня, 18 ноября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт напоминает, что согласно официальной информации, Госбюро расследований подготовило «подозрение» Порошенко за возможное использование служебных полномочий во время конкурса на назначение членов Высшего совета правосудия.

«То есть — никакой тебе коррупции. Выбрали дело, которое точно развалится в суде, как у Гладковского и Пашинского. А теперь будут рассказывать байки и устраивать балаган «Зе наказывает Порошенко», — предсказывает политолог.

Корнейчук считает, что в рамках этого шоу Порошенко даже «торжественно» лишат неприкосновенности в Раде, но дальше этого дело в итоге не пойдет, поскольку на самом деле Зеленский — это санкционированный преемник Порошенко, гарантировавший его полную безопасность.

ИА REGNUM напоминает, что в пресс-службе Порошенко уже заявили, что 15 ноября Шевченковский суд обязал ГБР рассмотреть ходатайство о закрытии именно этого производства. В политической силе считают, что здесь имеет место «российский заказ по нанесению ущерба репутации пятого президента», а также попытки помешать ему провести ряд иностранных встреч и визитов, в частности, в Хорватии и Канаде.