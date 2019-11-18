Москва, , 15:29 — REGNUM Большинство жителей России (62%) одобряют деятельность президент РФ Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Не могут сказать о нем ничего плохого 30% опрошенных, вызывает симпатию у 24%, восхищаются Путиным 8% респондентов.

Нейтральное, безразличное отношение к главе Российского государства у 15% граждан РФ, настороженное, выжидательное — у 8%. Не могут сказать ничего хорошего о Путине 8%, вызывает антипатию у 3% респондентов.

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Результаты и тенденции опроса «Левада-центра» совпадают с тем, что показывают исследования других институтов — то есть рост доверия к Президенту, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский.

«Этого не может что не может отрицать даже «Левада — центр», подчеркивает эксперт.

Однако в целом директор по политическому анализу ИНСОМАР отмечает некоторую тенденциозность исследования.

«Мы видим сильный разрыв между инструментом и интерпретацией инструмента. Когда делается заявление о снижении на 10 пунктов, то, вообще говоря, любой социолог скажет что нужно считать вместе положительные и негативные ответы», — отметил социолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Почему нейтральное отношение интерпретируется как негативное — не очень понятно, соответственно, когда «выдергивается» симпатия, или, в формулировке «Левада-центра», «восхищение» и обсуждается только симпатия — это тоже очень странно. При этом идет комментарий по поводу того, что нейтральное отношение это как раз типичная ситуация со стороны «авторитарных режимов», как об этом говорит «Левада-центр», на мой взгляд не очень правомерно, потому что в авторитарных режимах, как правило, другая социология. Там как раз больше «восхищения», — завершил свой комментарий Виктор Потуремский.

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