Москва, 18 ноября 2019, 15:29 — REGNUM Большинство жителей России (62%) одобряют деятельность президент РФ Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».
Не могут сказать о нем ничего плохого 30% опрошенных, вызывает симпатию у 24%, восхищаются Путиным 8% респондентов.
Нейтральное, безразличное отношение к главе Российского государства у 15% граждан РФ, настороженное, выжидательное — у 8%. Не могут сказать ничего хорошего о Путине 8%, вызывает антипатию у 3% респондентов.
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Результаты и тенденции опроса «Левада-центра» совпадают с тем, что показывают исследования других институтов — то есть рост доверия к Президенту, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский.
«Этого не может что не может отрицать даже «Левада — центр», подчеркивает эксперт.
Однако в целом директор по политическому анализу ИНСОМАР отмечает некоторую тенденциозность исследования.
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