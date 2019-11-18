Тбилиси, , 15:25 — REGNUM МВД Грузии призвало участников акции протеста в Тбилиси прекратить пикетирование парламента в течение 30 минут. Об этом 18 ноября сообщили в министерстве внутренних дел.

Ранее к зданию парламента МИД направило отряды специального назначения. На площади Республики мобилизованы водомет и пожарные машины.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября протестующие устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе. По примерным подсчетам в акциях протеста приняли участие около семи тысяч человек.

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