Москва, , 15:20 — REGNUM

Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии. Это, конечно, очень «своевременное» сомнение. Лукашенко ведет себя так, как будто это не он подписывал все соглашения все предыдущие годы, как будто не он поддерживал все эти годы свою власть и относительное благополучие в своей стране за счёт получаемых от России льгот и преференций, заявил корреспонденту аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Лукашенко о союзном государстве."Естественно, кроме обычного для него желания поторговаться и выжать из Путина какие-то дополнительные уступки, сейчас на кону и судьба очередных выборов, к которым нужно подойти, не допустив резкого снижения уровня жизни и в то же время обезоружив националистов с их риторикой о сдаче суверенитета.

Но в Кремле все громче голоса тех, кто отмечает, что уступки могут быть только взаимными, а спонсирования режима Лукашенко на фоне повышения налогов и пенсионного возраста в своей стране народ может и не одобрить.

К тому же актуальным остается вопрос о сохранении нынешней системы власти в России после 2024 года, и в этом смысле проект объединения двух стран с появлением поста союзного президента со счетов не сброшен.

Дополнительным аргументом для того, чтобы не слишком-то поддаваться на шантаж Лукашенко, является то, что ему, собственно, пора уже подумать о своём будущем и будущем своих детей. В этой перспективе слава воссоединителя братских народов и тёплое место в структурах союзного государства гораздо приятнее, чем судьба Хуссейна, Мубарака или даже Януковича.

В то же время Лукашенко, если сможет протянуть до выборов не свалившись в экономическое пике (например, за счет китайских кредитов) и выиграть выборы, получит больше возможностей для политического манёвра и даже торговаться с Россией сможет на более выгодных для себя условиях

Правда, поскольку кредиты китайцы просто так не дадут, придется отдать им важные промышленные и инфраструктурные активы. Но тут у Лукашенко есть надежда, что расплачиваться по этим кредитам придется не ему, а уже новому союзному государству», — высказал свою точку зрения эксперт.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соглашение об углублении сотрудничества в рамка союзного государства между Минском и Москвой не будет подписано, если оно будет противоречить принципам суверенности и независимости Белоруссии.

Читайте также: «Не верит в гарантии»: Почему Лукашенко не заинтересован в интеграции с РФ?