Москва, , 08:22 — REGNUM Оказия, имевшая место во время выступления министра экономического развития Максима Орешкина в Госдуме, когда ему пришлось с позором бежать после своего выступления в рамках «Правительственного часа», возможно, вскрыла проблему не только самого Орешкина. О том, как министр науки и высшего образования Михаил Котюков был близок к повторению фиаско Орешкина, рассказывает обозреватель Андрей Маленький.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков Kremlin.ru

В докладе о реализации нацпроекта «Наука» Котякову удалось довольно четко показать свое прекрасное владение идеологическими штампами и объединяюще-замещающими терминами, за которыми, к сожалению, скрывалось незнание конкретной ситуации в собственной зоне ответственности. Текст речи министру удалось зачитать довольно бодро, но ни на один заданный вопрос внятного ответа депутатам Госдумы так и не удалось получить.

Возможно, сказалось то, что Котюков по специальности всё-таки финансист, а не ученый или педагог, и поэтому ему было немножко тяжело разбираться во всей этой обширной области знания, не связанной напрямую с получением прибыли. Может быть, поэтому его доклад не содержал ничего нового по сравнению с заявлениями трехгодичной давности. По которым, казалось бы, уже надо «собирать урожай» и смотреть, что получилось. Но нет, министр браво рассматривал всё те же направления развития как только что пришедшие ему в голову. В чем же несоответствие между реальностью жизни и обеспечения деятельности науки в России и представлениями о них министра, которого пришлось вводить в рамки самому президенту РФ Владимиру Путину?

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Что происходит? Почему не Госдума одёрнула Котюкова, как Орешкина, а Путин?».