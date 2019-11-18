Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM Выборы нового руководителя свердловского отделения партии «Яблоко» прошли без нарушений. Об этом заявил член федерального бюро партии Максим Петлин, сообщает ЕАН.

Петлин ответил на обвинения проигравших кандидатов в том, что победитель выборов — экс-чиновник Сергей Хоренженко — якобы был недопустимым образом навязан отделению. По мнению представителя «Яблока», недовольных можно понять — они расстроены из-за своего проигрыша, но их заявления не имеют оснований.

«Процедура проведена без нарушений. В счетной комиссии были представители всех кандидатов», — сказал Петлин.

Сам «яблочник» открыто поддерживал Хоренженко, но это не запрещено уставом партии, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге предложили расколоть свердловское отделения «Яблока». Ряд видных партийцев оказались недовольны итогами выборов на пост главы отделения.

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