Тбилиси, 18 ноября 2019, 15:12 — REGNUM В стране нет необходимости проведения внеочередных выборов, так как нет никакого кризиса. Об этом журналистам заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

Каха Каладзе
Каха Каладзе

По мнению Каладзе, требование оппозиции о проведении выборов в парламент по пропорциональной системе является лишь поводом к попытке дестабилизации в стране. Генсекретарь также заметил, что правящая партия является «единственной реальной силой в стране, которая имеет большую поддержку общества и возможность победить на выборах, является партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», поэтому подозрения о том, что избирательная реформа была провалена нарочно, безосновательны.

«Было сделано заявление в связи с принятием новой системы. Я также являюсь одним из поддерживающих, и можете посмотреть мои выступления в связи с переходом на пропорциональную систему. Однако, исходя из существующей реальности, большая часть депутатов не поддержала изменения», — заявил Каладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября протестующие в Тбилиси устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе. По примерным подсчетам в акциях протеста приняли участие около семи тысяч человек.

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