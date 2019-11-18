Тегеран, , 15:09 — REGNUM В случае продолжения нестабильности в Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) оставляет за собой право принять решительные меры и вмешаться в ситуацию. Такое официальное заявление 18 ноября сделала пресс-служба КСИР.

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Как уточнили в корпусе, решительный ответ ВС Ирана будут готовы дать «при наличии угроз национальной безопасности и дестабилизации обстановки внутри государства», сообщает агентство ISNA.

Ранее глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что иранским властям постепенно удаётся нормализовать обстановку в стране, обострившуюся в связи с беспорядками.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Иране после вступившего в силу распоряжения о двукратном повышении цен на бензин в ряде городов начались протестные акции, которые переросли в столкновения с полицией. Выступления сопровождались погромами и поджогами магазинов и банков. В результате погибли по меньшей мере 11 человек.