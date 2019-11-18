Бишкек, , 15:03 — REGNUM Главной ошибкой бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является противопоставление себя закону. Об этом 18 ноября заявил депутат Жогорку Кенеша (парламента) республики Джаныбека Бакчиева в интервью изданию Elgezit.

Депутат является членом государственной комиссии по расследованию событий во время штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева 7−8 августа в Кой-Таше Чуйской области. Он ответил на вопрос о задачах, целях и принципах комиссии.

Бакчиев отметил, что во время штурма резиденции Атамбаева между силовиками была нарушена координация. Он добавил, что бойцов «Альфа» Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) недопустимо использовать в политических целях.

«Власть должна четко понимать, для выполнения каких задач создана «Альфа», и в каких ситуациях есть смысл задействовать её», — сказал Бакчиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 августа в Кой-Таше Чуйской области Киргизии штурмом была взята резиденция бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Спецназ арестовал экс-президента со второй попытки, так как его действиям препятствовали сторонники Атамбаева.

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