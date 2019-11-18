Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) 13 ноября 2019 года подготовила доклад по программе создания нового американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Эта боевая машина должна в первую очередь заменить стоящие на вооружении бомбардировщики B-1 и B-2, и, возможно, в будущем заменит бомбардировщики B-52.

Разработка B-21 была строго засекречена до лета 2015 года, до того как ВВС США раскрыли первоначальную информацию о самолёте и программе его создания. Технические спецификации и другие данные остаются вне поля зрения общественности, однако многие детали бюджета, стратегии закупок, объёмов закупок и других аспектов программы B-21 в настоящее время находятся в открытом доступе.

27 октября 2015 года министерство обороны США объявило о намерении заключить контракт на строительство нового ударного бомбардировщика дальнего действия с Northrop Grumman Corporation. Бюджетная заявка администрации президента США на 2020 финансовый год включала 3 миллиарда долларов на дальнейшее развитие программы B-21. В 2019 году на эту программу выделялось финансирование в размере 2,28 миллиарда долларов.

Бомбардировщик B-21 Raider предназначен для применения как обычных, так и ядерных средств поражения. Он должен быть способен преодолевать современную систему ПВО. Самолёт создаётся в двух версиях: пилотируемой и беспилотной. Ориентировочный срок постановки на вооружение ВВС США — середина 2020-х годов. Первоначальный заказ предполагает постройку 100 бомбардировщиков этой марки.

Наряду с истребителем пятого поколения F-35 и топливозаправщиком KC-46A стратегический бомбардировщик B-21 Raider входит в список трёх главных приоритетов ВВС США в сфере закупок.