Киев, 18 ноября 2019, 14:57 — REGNUM Власти Украины «замнут» информацию о двойном гражданстве нескольких украинских чиновников, заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 18 ноября в эфире телеканала 112.ua.
Она рассказала, что согласно украинским законам, второе гражданство не признаётся, поэтому компетентным органам придётся выяснять, какое гражданство и когда было получено.
Экс-министр отметила, что двойное гражданство есть у главы концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, а также генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что гражданами США являются министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
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