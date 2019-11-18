Киев, , 14:57 — REGNUM Власти Украины «замнут» информацию о двойном гражданстве нескольких украинских чиновников, заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 18 ноября в эфире телеканала 112.ua.

Она рассказала, что согласно украинским законам, второе гражданство не признаётся, поэтому компетентным органам придётся выяснять, какое гражданство и когда было получено.

«Но я уверена, что ничего этого сделано не будет, потому что украинская власть, которая исповедует колониальную политику, совершенно ничего не предпримет», — подчеркнула Лукаш.

Экс-министр отметила, что двойное гражданство есть у главы концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, а также генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что гражданами США являются министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

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