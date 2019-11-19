Киев, , 07:36 — REGNUM Почему памятный знак маршалу СССР Георгию Жукову все еще остается в Одессе, считает серьезным поводом для размышлений главред одесского портала «Думская». Он подчеркивает, что данный монумент — не надгробие и не музейный экспонат, прямой связи с «сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов» не имеет — так зачем стоит? Вопросы, которыми считает нужным задаться по этому поводу издание, приводит редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Памятный знак Жукову, по мнению издания, представляет собой исключительно монумент государственному и военному деятелю тоталитарного режима и ничего более, да и поставлен-то был лишь потому, что Жуков после Второй мировой войны некоторое время в Одессе командовал округом, и то сильно сказано «командовал» — так, баловался от безделья и обиды на Кремль борьбой с бандитизмом, не сильно-то и эффективно.

«Думская» (Одесса) «Надо помнить, что «маршал победы» получил Одесский округ не за выдающиеся заслуги — автора катастрофы 1941 года сюда сослал Сталин за мародёрство и попытку присвоить себе все плоды победы над Гитлером. В общем, памятник и образованному совку, если таковые существуют, должен быть поперёк горла, а для нормального украинца он в принципе неприемлем. И закон сейчас на стороне этого самого нормального украинца».

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