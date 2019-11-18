Москва, , 14:43 — REGNUM Российская Федерация будет жёстко пресекать любые провокации у своих границ. Об этом 18 ноября заявили в МИД РФ, комментируя передачу Киеву кораблей ВМС Украины, задержанных после провокации в Керченском проливе.

«Российская сторона намерена и впредь жёстко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права», — подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчь. Спустя год после завершения всех необходимых следственных действий, суда были переданы украинской стороне. Уголовное дело по данному инциденту продолжается.

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