Москва, , 14:38 — REGNUM По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики. Об этом Песков заявил 18 ноября российским журналистам.

«Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря Владимира Путина.

Песков ответил на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на подбор Лукашенко лексики для высказываний о союзнических отношениях с Россией: «Безусловно, конечно, обратили».

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Накануне, 17 ноября, Лукашенко заявил об отказе подписать «дорожные карты» по углублению экономической интеграции с Россией в случае отказа Москвы пойти на уступки в решении экономических вопросов (в частности, цен на нефть и газ). Он сообщил журналистам, что во взаимной торговле с Россией у белорусской стороны отрицательный торговый баланс «под $9 миллиардов», отметив: «Что ж это за союз, когда мы каждый год теряем и теряем?».

«Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз», — сказал Лукашенко, комментируя журналистам союзные отношения Белоруссии и России.

Читайте на эту тему также: Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией